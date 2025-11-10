La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Alejandro S. C., por los probables delitos de violación agravada y secuestro.

En la continuación de la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado, de 27 años de edad, por hechos ocurridos el 30 de junio del año 2025, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo expuesto por la representación social, el imputado privó de la libertad a la víctima, la llevó a un hotel abandonado que se ubica en la colonia Waterfil Río Bravo, en donde por medio de la fuerza física y psicológica, la agredió sexualmente.

El imputado planeó llevar a la víctima a sacar dinero a un cajero en el mismo vehículo de la afectada, sin embargo, en el trayecto forcejaron y se impactaron en la calle Ramón Rayón de la colonia Zaragoza.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Se estableció un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.