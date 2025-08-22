El trabajo coordinado entre la Unidad de Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, permitió acreditar la probable responsabilidad de una pareja de extranjeros que fue detenida por el delito de robo agravado, en la ciudad de Chihuahua.

Los imputado responden a los nombres de Mariangelica M. M., de nacionalidad colombiana y Jean Maikel R. C., de nacionalidad venezolana, quienes fueron detenidos el pasado domingo 17 de agosto como presuntos responsables del robo a una joyería ubicada en el Centro Comercial Paseo Central.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el día en mención, aproximadamente a las 16:40 horas, los imputados ingresaron al local de la joyería, en donde ella tomó del exhibidor, una charola de color blanco con 25 pares de pendientes que guardó en una bolsa y huyeron del lugar a bordo de un vehículo de la marca Mitsubishi, línea Mirage.

Hechos por los que fueron detenidos en los términos de la flagrancia por elementos de los Grupos Especiales de la Policía Municipal.

Ayer miércoles, Mariangelica M. M, y Jean Maikel R. C., fueron llevados a la audiencia inicial en donde el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3342/2025, decretó de legal la detención y los agentes del Ministerio Público les formularon imputación.

En la misma audiencia, la representación social expuso suficientes datos de prueba para acreditar la posible participación de los imputados, quedando vinculados a proceso, situación jurídica que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.