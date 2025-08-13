La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Daniel Alfonso G. M., por el delito de homicidio calificado y agravado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado de 26 años de edad, cometió el homicidio de la víctima de iniciales E.S.V., conocida como “Eli”, de 32 años de edad, agrediéndola con un objeto corto penetrante, causándole la muerte, en hechos registrados el 05 de agosto de 2025, en el interior de un domicilio de la colonia Gregorio M. Solís, en Ciudad Juárez,

Policías investigadores detuvieron al imputado la noche del pasado jueves 07 de agosto, cuando le cumplimentaron una orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia en donde se le formuló imputación.

El agente del Ministerio Público de la FEM, expuso durante la continuación de la audiencia inicial, suficientes datos de pruebas para acreditar ante el Juez de Control, la probable responsabilidad del imputado.

El Órgano jurisdiccional, resolvió que el imputado Daniel Alfonso G. M., enfrentará un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.