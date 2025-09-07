El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso dictada en contra del imputado Jesús Elly J., por el delito de daños dolosos, cometido en el incendio de una camioneta.

Los datos de prueba expuestos ante el Juez de Control conocedor de la causa 3448/25, acreditaron la probable responsabilidad del imputado, en hechos registrados el día 24 de agosto de este año en curso.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado arrojó una bomba molotov a una camioneta que estaba en el exterior de un domicilio de la colonia Paseos del Camino Real, causando daños por la cantidad de 140 mil pesos.

La víctima identificó a Jesús Elly J., como responsable de los daños, asimismo, lo señala como responsable de las agresiones y amenazas que le han hecho para que conceda el perdón a un pariente que está acusado de ser el agresor sexual de su hija menor de edad.

El imputado Jesús Elly J., fue detenido con una orden de aprehensión y en la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva