La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de los tres presuntos secuestradores detenidos en un operativo táctico coordinado por la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, en el que se logró rescatar a la víctima.

En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la FEOE, acreditó la probable responsabilidad de los imputados Ernesto L. Z., Luz Saraí H. M., y Erik Francisco R. Z., por hechos registrados en la colonia Las Colinas, en Ciudad Juárez.

Los imputados, de 36, 30 y 33 años respectivamente, fueron detenidos la semana pasada, en un operativo implementado en coordinación con elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Analistas Tácticos de la Plataforma Centinela.

Acción policial en la que fue rescatada la víctima del secuestro, y a los detenidos, se les aseguró un arma de fuego corta de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 4319/2025, resolvió la situación jurídica de los imputados, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.