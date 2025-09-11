La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de una menor de 15 años de edad, de iniciales C.G.R.M., por el delito de secuestro agravado cometido a tres personas.

Con base en la argumentación jurídica y los datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó la posible participación de la adolescente en actos consistentes en labores de vigilancia en la casa de cautiverio en donde tuvieron a las víctimas.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado jueves 04 septiembre, las víctimas fueron secuestradas en una casa del cruce de las calles Puerto Resplandor y Puerto Colón, de la colonia Tierra Nueva, de Ciudad Juárez, para exigir a sus familiares sumas importantes de dinero a cambio de su liberación.

Cubierto el pago del rescate, fueron liberadas las víctimas, las cuales dieron aviso y proporcionaron información de lo sucedido a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes detuvieron en flagrancia a la adolescente en la casa de cautiverio.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal resolvió la situación jurídica de la imputada, le ratificó la medida cautelar de internamiento y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.