La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Fernando Isaí G. V., por su presunta responsabilidad de homicidio agravado cometido el 26 de octubre de 2025 en un domicilio de la colonia Lucio Blanco, en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

De acuerdo con la investigación ministerial, es probable responsable de la muerte de Silvia Lissette B. A., a quien presuntamente golpeó y atacó con arma blanca hasta privarla de la vida, siendo la causa de muerte asfixia por bronco aspiración de restos hemáticos consecutiva a lesiones por arma blanca en cuello y traumatismo craneoencefálico.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, expuso datos de prueba necesarios para acreditar ante el Juez de Control conocedor de la causa penal, la probable responsabilidad del detenido.

Tras resolver la situación jurídica, el Órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)