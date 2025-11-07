La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal dictado en contra de la imputada Sandra Ivonne R. C., por el delito de posesión de narcóticos con fines de venta, cometido en el municipio de Guachochi.

Esta representación social acreditó de manera fehaciente la probable responsabilidad de la imputada, en hechos registrados el 27 de octubre del presente año, cuando fue detenida por autoridades que integran las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), en posesión de 44 envoltorios que contenían 23 gramos de cocaína.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la imputada de 24 años de edad, misma que enfrentará con la medida cautelar de firma periódica.

Para lo cual se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.