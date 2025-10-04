La J+ sigue cerca de los usuarios, por lo que esta semana fueron visitados algunos de los vecinos beneficiados con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, en el cual se invierten 102 millones de pesos y avanza rápidamente por diferentes colonias de la ciudad donde existían reportes pendientes.

Con este programa se ha dividido la ciudad por zonas, las cuales serán intervenidas paulatinamente por los más de 100 trabajadores que fueron asignados a esta tarea especial; los trabajos arrancaron el 15 de septiembre, para el 03 de octubre ya eran 5 zonas atendidas con cerca de 500 baches cerrados.

Durante el recorrido, los vecinos de las colonias Segunda Burócrata y Villa Hermosa, que fueron atendidas dentro de las zonas tres y cuatro del programa, agradecieron la intervención de la J+ para atender el rezago, pero sobre todo la atención personalizada que se brindó casa por casa.

“Me parece excelente que se interesen en los problemas que tenemos, porque muchas veces, como yo, adulta mayor, no puedo acudir a las oficinas a reportar mi caso que tengo poca presión en la casa, mi esposo ya no maneja, yo no manejo, entonces es problemático; me parece excelente y un gran trabajo lo que andan haciendo en las calles”, dijo la señora Cristina Sacarías, vecina de la colonia Villa Hermosa.

Manuel Morales, jefe de mantenimiento e infraestructura de la Dirección Administrativa, explicó que al recorrer las zonas atendidas se busca tener una retroalimentación sobre los trabajos hechos, pero también cercanía con los usuarios para dar soluciones reales a las problemáticas que viven, ya que la J+ tiene un compromiso firme con los juarenses que se ve reflejado en el Programa Especial de Mantenimiento y Bacheo.