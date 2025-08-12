Como parte del regreso a clases, el rector de esta casa de estudios, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, visitó el Campus de Ciudad Universitaria para darles la bienvenida a los estudiantes que inician su etapa universitaria en esta institución formativa.

Acompañado de los directores de los cuatro institutos pilares que conforman a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el rector aprovechó para invitar a los alumnos que recién se integran a esta comunidad a vivir al máximo todos lo beneficios que les ofrece el ahora formar parte de la UACJ.

También presentó a los directores y explicó la función que cada uno desempeña para lograr que la Institución cuente con los altos estándares de calidad por los que ha sido reconocida, sobre todo en el aspecto académico.

Al recorrido también asistió el secretario general, el doctor Salvador David Nava Martínez; la secretaria académica, la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre; la doctora Gabriela Ortega Estrada, la jefa de Campus de Ciudad Universitaria; la maestra Tania Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el doctor Jesús Meza Vega; el director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, el doctor Fausto Enrique Aguirre Ercárcega; el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, el doctor Erwin Martínez Gómez; y el director de Comunicación Universitaria, el maestro Armando Rodríguez Hernández.