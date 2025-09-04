Dentro de las actividades que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ofrece a los alumnos se encuentra una amplia gama de opciones deportivas. Por este motivo los equipos representativos de karate, judo, box, taekwondo, kickboxing y lucha visitaron el Gimnasio de Usos Múltiples en Ciudad Universitaria el 3 de septiembre.

La visita tuvo como objetivo invitar a la comunidad estudiantil a pertenecer a los equipos, motivarlos a competir en torneos y fortalecer el espíritu universitario. En el evento estuvieron presentes el maestro Víctor Hugo Padilla Alvarado de la Subdirección de Deporte Alto Rendimiento, la Doctora Gabriela Ortega Estrada, jefa del Campus Ciudad Universitaria y el Doctor Jaime Güereca Arvizuo, coordinador del programa de Licenciatura en Entrenamiento Deportivo quienes acompañaron a los equipos representativos.

El maestro Padilla Alvarado explicó que la visita implicó una exhibición de cada disciplina. “Estas visitas a los institutos se realizan con la intención de reclutar alumnos y tener equipos completos que participen en todas las categorías de peso”. Los alumnos que pertenecen a los equipos ayudan a inspirar a los futuros atletas, a través de ellos el deporte se da a conocer.

Por ello se extiende la invitación a formar parte de los equipos representativos deportivos. Consulta la información de los equipos deportivos en la siguiente liga: