Los grupos de segundo semestre de la materia “Estructuras Anatómicas con Enfoque Clínico”, impartida por el docente Santiago Eriverto Pérez Antillón, realizaron una visita académica al Laboratorio de Microcirugía “Dr. Francisco Javier Huerta Rivadeneyra”, donde llevaron a cabo diversas prácticas especializadas.

Durante la actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar directamente frente a un microscopio y con modelos biológicos vivos, lo que fortaleció sus habilidades prácticas y despertó un marcado interés por la investigación. También participaron pasantes y residentes de cirugía plástica, quienes acompañaron y enriquecieron la sesión con su experiencia clínica.

El Dr. Raúl Favela Campos, coordinador del laboratorio, destacó que este tipo de prácticas permite a los alumnos conocer un escenario real de trabajo, acercándolos a la dinámica profesional que enfrentarán en su futuro desempeño médico. Por su parte, los estudiantes expresaron sentirse satisfechos, motivados y entusiasmados por participar en una experiencia formativa tan cercana al ejercicio clínico.