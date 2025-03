La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibió la visita del equipo de investigadores de The University of Texas at El Paso (UTEP) como parte de un proyecto de investigación enfocado en el desarrollo de nogales pecaneros en la región.

Uno de los propósitos principales es el análisis dendroclimático, que permitirá evaluar el impacto del cambio climático en el desarrollo de estos cultivos, así como recolección de núcleos de crecimiento de árboles en huertas de nogal ubicadas en Orranteño y en las afueras de Ciudad Delicias, Chihuahua.

Dicha investigación forma parte del proyecto binacional titulado: “Investigating the physiological and water consumption responses of Pecan (Carya illinoinensis) trees to drought and climate-change induced stresses in West Texas and South-Central Chihuahua, México”. Este proyecto tiene como objetivo comprender las respuestas fisiológicas y el consumo de agua de los nogales pecaneros ante condiciones de sequía y estrés climático, con el fin de generar información técnica que facilite la toma de decisiones para un manejo eficiente del cultivo y del recurso hídrico.

Además, este proyecto se desarrolla bajo la convocatoria The US-Mexico Faculty Fellowship Program (UACH-UTEP)-2023 y cuenta con la participación del Dr. Hugo Gutiérrez Jurado y el estudiante de doctorado Jesús Manuel Ochoa Rivero, ambos de UTEP; el Dr. Luis Ubaldo Castruita Esparza y estudiantes de servicio social de la UACH; así como el Dr. Orlando Ramírez Valle y el M.C. Noé Chávez, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Sin duda, esta colaboración académica fortalece los lazos entre ambas instituciones y promueve la sostenibilidad agrícola en regiones vulnerables al cambio climático.