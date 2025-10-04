La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibe visita de un grupo de 45 estudiantes de 7° y 8° semestre de la carrera de Médico Veterinario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes estuvieron acompañados por la M.V.Z. Laura Ríos Lerma.

Cabe destacar que parte de los objetivos es dar a conocer las instalaciones de la facultad, así como explorar las oportunidades para la realización de prácticas profesionales y, al mismo tiempo, acercarse a la oferta educativa de posgrado que la UACH pone a disposición de la comunidad académica.

La jornada inició con la participación de la M.C. Norma Alicia Bencomo Vargas, encargada del área de Biotecnología Ambiental y del proyecto COMPOSTAZE. Posteriormente, en el Aula Magna, los estudiantes fueron recibidos por el Dr. Raúl Corrales Lerma y la Dra. Rosalía Sánchez Basualdo, en representación del Director, Dr. Alfredo Pinedo Álvarez.

Durante esta sesión, el Dr. Lauro Manuel Espino presentó los programas de posgrado, mientras que el Dr. Ismael Ortiz expuso la infraestructura y capacidades de los distintos laboratorios con los que cuenta la FZyE.

Finalmente, los visitantes realizaron un recorrido por las Unidades de Producción, guiados por el M.E. Luis Raúl García Flores, y concluyeron en el Taller de Procesamiento de Carne, donde el M.C. Ricardo Gámez compartió la importancia de estas áreas en la formación académica y profesional de los estudiantes.

Con actividades como esta, la Facultad de Zootecnia y Ecología reafirma su compromiso de impulsar la vinculación académica.