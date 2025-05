Como parte de los esfuerzos continuos para fortalecer la colaboración académica y de investigación entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la New Mexico State University, una delegación conformada por 27 estudiantes de licenciatura y posgrado, siete docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), realizó una visita institucional a la NMSU.

La comitiva fue encabezada por el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, el M.C. Emiliano Zapata Chávez, Director de la unidad académica, con el objetivo de afianzar los lazos de cooperación entre ambas universidades, promover la vinculación entre cuerpos académicos y reforzar la promoción de programas de posgrado, entre ellos el programa de doble titulación que ambas instituciones desarrollan de manera conjunta.

Durante la jornada, los participantes recorrieron laboratorios especializados en seguridad alimentaria, microbiología y tecnología de alimentos, y sostuvieron reuniones con destacadas autoridades de NMSU, entre ellas: el Dr. Rolando Flores Galarza, Dean del College of Agricultural, Environmental and Consumer Sciences (ACES); Dean Flores; el Dr. Efrén Delgado, Jefe del Departamento de Family and Consumer Sciences; John Floros, Professor de Food Science and Technology; el Dr. Ranjit Koodali, Dean of the Graduate School y Associate Provost for International Affairs; así como Erika De La O, Planning Officer de NMSU.

Uno de los momentos clave fue el almuerzo interactivo entre estudiantes, en el cual participaron representantes institucionales de NMSU y alumnos actualmente en movilidad. Esta dinámica permitió a los estudiantes de la FCQ conocer experiencias reales de quienes cursan estudios en el extranjero, disipar dudas sobre los procedimientos administrativos y de admisión, así como motivarse a considerar la internacionalización de sus trayectorias académicas.

Al mismo tiempo, docentes y autoridades de ambas universidades llevaron a cabo una reunión de trabajo centrada en el fortalecimiento de la cooperación académica y científica. En ella se discutieron nuevas estrategias para impulsar proyectos de investigación conjunta, movilidad docente y estudiantil, así como la difusión activa del programa de doble grado, que otorga a los estudiantes los títulos de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos (UACH) y Master of Science in Family and Consumer Sciences with emphasis in Food Science and Technology (NMSU).

La visita concluyó con gran entusiasmo por parte de la comunidad estudiantil, así como con el compromiso institucional de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, consolidando una relación binacional sólida, orientada a la excelencia académica, la cooperación científica y la formación internacional de alto nivel.