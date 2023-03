El senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, quien este miércoles dejó la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, sostuvo que no renunciará al partido tricolor y aseguró que continuará analizando la forma de seguir adelante en la lucha al lado de los priistas descontentos con la dirigencia de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

En entrevista por Radio Fórmula, Osorio Chong reiteró este jueves que no renunciará a su militancia priista ni a su bancada, aunque apuntó analizará las opciones legales que le permitan legalmente, como militante del tricolor, seguir con las impugnaciones en contra de ‘Alito’ Moreno.

Yo estoy abiertamente declarado en contra de su permanencia, del secuestro, de que crea que le pertenece el PRI. Esto no, no lo puedo permitir y esa es mi única pretensión’.

‘Voy a analizar lo que me permita legalmente seguir adelante, lo quiero puntualizar. No quiero darles motivo para que quieran truncar ese proceso legal que voy a seguir hasta lograr que Alejandro Moreno se vaya del partido como lo dicen los estatutos (…) Lo importante es encontrar un camino que me dé sustento como militante del PRI para seguir adelante con estas acusaciones’, dijo.

El senador insistió así en que ‘Alito’ Moreno mantiene secuestrado al PRI, frente a ello, apuntó que su única intención es que él deje la dirigencia nacional del partido tricolor.

‘Nunca dije, voy a ir a la dirigencia, nunca dije quiero estar en una candidatura, lo que quiero es recuperar el PRI que me ha dado todas las oportunidades en mi vida y que no merece esta dirigencia que nos ha llevado al fracaso, que no ha ganado una sola gubernatura, que ha perdido todas las que teníamos esto en lo nacional y en lo local’, agregó. Osorio Chong alertó además que la actual confrontación que mantiene con ‘Alito’ Moreno podría también perjudicar los resultados de las próximas elecciones en Coahuila y el Estado de México y que, pese a que ya se tenía un acuerdo de ‘bajar el tono’, a ‘Alito’ Moreno no le importó.

El senador acusó al dirigente del partido de no importarle que estén a un mes de terminar el periodo legislativo o a punto de arrancar las campañas en el Edoméx y Coahuila y que la imagen del partido se deteriore.

‘Su pretensión de apoderamiento de nuestro instituto político es lo único que lo mueve, la molestia que le causó que le ganamos en el INE, en donde se le dijo que tenía que dejar el partido en agosto le molestó muchísimo y por eso siguió adelante, no le importa que esto, deteriore la imagen más del partido, que haya una competencia tan importante como en Coahuila y las dificultades que tenemos en el Estado de México, de las de las que yo espero y creo que vamos a salir adelante a pesar de Alejandro Moreno’, dijo.

La ríspida relación entre Osorio Chong y ‘Alito’ Moreno suma otro episodio de confrontación y es que, desde junio de 2022, el senador acusó que el líder nacional del PRI pretendía expulsarlo del partido, y que además buscaba prolongar su cargo en la dirigencia nacional del partido para así tener incidencia en las candidaturas a diputados, a senadores y a la presidencia para las elecciones de 2024.

Expansión