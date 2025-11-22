Un trágico accidente sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, ocurrido este sábado dejó un saldo preliminar de diez personas muertas y 20 heridas.

Esto luego de que un autobús de pasajeros volcó a la altura de la tenencia de Tiripetío, de acuerdo con información confirmada por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El siniestro movilizó a diversas corporaciones de emergencia, quienes continúan trabajando en la zona debido a la gravedad de los daños que sufrió la unidad.

El autobús, perteneciente a una línea de turismo, cubría la ruta Uruapan–Tlalpujahua al momento del accidente.

Protección Civil informó que varios pasajeros quedaron prensados entre los escombros del vehículo, por lo que se requirió el uso de equipo hidráulico para poder liberarlos.

Paramédicos, bomberos y brigadistas realizan maniobras delicadas mientras intentan rescatar a más personas con vida. El estado de algunos heridos se reporta como grave.

De forma paralela, agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán también se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

Personal forense trabaja en el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley y la identificación formal de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente. Sin embargo, ya se llevan a cabo indagatorias que permitan establecer si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad, condiciones de la carretera u otra circunstancia que provocara la volcadura.

Ambulancias de la Secretaría de Salud de Michoacán y unidades de rescate se encargan del traslado de los lesionados a distintos hospitales de Morelia, donde reciben atención médica de urgencia.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha precisado cuántos de los heridos podrían encontrarse en condición crítica, pero se espera que en las próximas horas se actualice su estado de salud.

Mientras continúan los trabajos de auxilio y las diligencias ministeriales, la carretera Morelia–Pátzcuaro permanece cerrada totalmente en ambos sentidos.

Elementos de seguridad exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas y permitir el acceso a los vehículos de emergencia, ya que el cierre podría prolongarse varias horas.

La magnitud del accidente ha generado consternación en la región, donde las corporaciones de auxilio mantienen un operativo activo para atender a las víctimas y restablecer la circulación lo antes posible.

Autoridades estatales reiteraron que darán seguimiento puntual a las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer qué provocó este lamentable hecho.

Telediario