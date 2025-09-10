El presidente Nicolás Maduro anunció que en Venezuela la Navidad comenzará oficialmente el 1 de octubre de 2025, un adelanto que ya se había aplicado en años anteriores y que, según él, busca dinamizar la economía y elevar el ánimo de la población.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar … desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez, este año también”, señaló durante la transmisión de su programa televisivo Con Maduro +.

El anuncio llega en un escenario de creciente tensión con Estados Unidos, cuyo despliegue militar en el Caribe ha sido calificado como una amenaza por el gobierno venezolano. Además, el adelanto de las festividades coincide con la estrategia de reforzar los programas sociales en temporadas clave, como la distribución de alimentos y perniles, con el fin de mantener cohesión social en un entorno de crisis económica.

El adelanto navideño no ha estado exento de críticas. En años anteriores, la Conferencia Episcopal Venezolana advirtió que estas celebraciones religiosas no deben ser usadas como herramienta propagandística. Asimismo, analistas consideran que la medida funciona como una distracción frente a los problemas estructurales que enfrenta el país.

En redes sociales, la noticia generó reacciones divididas: mientras algunos usuarios celebraron la decisión como un respiro en medio de la crisis, otros cuestionaron que se utilice la Navidad como estrategia política.

El adelanto de la Navidad se ha convertido en una constante durante la administración de Maduro. Para algunos sectores es un gesto simbólico que pretende mantener viva la esperanza; para otros, es una maniobra política para desviar la atención en momentos de incertidumbre nacional.

