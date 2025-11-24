El gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto designar este lunes al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que representaría uno de los mayores incrementos de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Según Washington, altos cargos del chavismo estarían vinculados a esta supuesta red criminal, lo que permitiría imponer nuevas sanciones y ampliaría las opciones legales para emprender acciones militares dentro de Venezuela.

Sin embargo, lo que Estados Unidos ha etiquetado como “terrorista” no es un cártel tradicional. Adam Isaacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, explicó a NPR que “no es un grupo, no tienen reuniones ni jerarquías”, sino un término empleado desde los años noventa para señalar a militares venezolanos presuntamente enriquecidos con el narcotráfico. Con el tiempo, la expresión también se aplicó a policías y funcionarios vinculados al tráfico de combustible, minería ilegal y otras actividades ilícitas.

La designación como organización terrorista extranjera implica que el grupo participa en actividades que “amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos”, y se suma a la clasificación del Departamento del Tesoro, que en julio lo ubicó como organización terrorista global. El gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones y sostiene que el Cártel de los Soles es un “invento estadounidense”.

Este movimiento llega mientras Washington mantiene una operación militar en el Caribe, con buques de guerra y acciones ofensivas contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Estos ataques han dejado más de 80 muertos y han alimentado especulaciones sobre una posible intervención armada, algo que Trump no ha descartado pese a insinuar una apertura al diálogo con Maduro.

Desde Caracas, la respuesta no tardó. Ángel Prado, ministro para las Comunas, afirmó que Estados Unidos actúa por “temor al liderazgo del presidente Nicolás Maduro” y acusó a Trump de intentar fabricar una excusa para un cambio de régimen y controlar los recursos naturales venezolanos. El chavismo ha insistido en que la operación militar estadounidense es parte de un plan para imponer gobiernos afines en la región.

La oposición venezolana respaldada por Washington también ha reactivado sus llamados para remover a Maduro del poder, lo que intensifica la tensión política en torno a una designación que, según expertos, podría tener un impacto geopolítico sin precedentes en América Latina.