WhatsApp presentó este miércoles su nueva función de inteligencia artificial llamada “Ayuda para escribir”, diseñada para apoyar a los usuarios al redactar mensajes.

La herramienta permite reformular textos, revisar la gramática y ajustar el tono en estilos profesional, humorístico, de apoyo o más claro. Al escribir en chats individuales o grupales, aparece un ícono de lápiz que genera al menos tres versiones alternativas del mensaje original.

A diferencia de otros asistentes, la IA de WhatsApp utiliza Procesamiento Privado de Meta, asegurando que los mensajes se procesen de manera anónima y encriptada, sin que terceros puedan leerlos. El diseño se inspira en tecnologías como Private Cloud Compute de Apple y ha sido auditado por firmas independientes para garantizar su seguridad.

Durante la presentación, se mostró un ejemplo de reformulación con la frase: “Por favor, no dejes calcetines sucios en el sofá”, generando alternativas humorísticas y claras como: “Últimas noticias: calcetines encontrados descansando en el sofá. Por favor, muévelos.”

La función estará disponible inicialmente en inglés para usuarios de Estados Unidos y algunos países seleccionados, con planes de expansión en 2025. La herramienta requiere activación manual y respeta el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Con esta innovación, la aplicación busca consolidarse no solo como un servicio de mensajería segura, sino también como un espacio de comunicación inteligente y personalizada.