Hoy declina Beatriz Paredes a favor de Xóchitl

Le llueven críticas a la oposición de Morena

Quedó mocho el proceso del domingo

Ganó AMLO la apuesta; fue Xóchitl la ganadora

Tres horas después de la puñalada trapera de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, la senadora Beatriz Paredes reconoció en una reunión con las cúpulas de los partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, que la ventaja de Xóchitl Gálvez es irreversible.

Para muchos esa declaración de la tlaxcalteca debió ser primero que el madruguete de Alito. Se espera que este jueves al medio día Paredes dé un mensaje y todo apunta que declinará a favor de la hidalguense.

Así que el bloque opositor ya tiene candidata: es la panista Xóchitl Gálvez.

Beatriz Paredes había dicho que no declinaría hasta conocer los resultados de las encuestas realizadas por el comité organizador del frente amplio por México; este miércoles se dieron a conocer los resultados y la panista le ganó a la priísta por 15 puntos porcentuales.

Los resultados de las encuestas presentadas el día de ayer fueron los siguientes: la encuesta telefónica que valía 30 por ciento y la domiciliaria 70 por ciento; el total ponderado 57.6% para Xóchitl Gálvez y un 42.4% para Beatriz Paredes; una diferencia de más de 15 puntos porcentuales a favor de la panista.

****

Las cifras se conocieron a eso de las 2:00 de la tarde. Posteriormente a las 5:00 de la tarde Beatriz Paredes se reunió con la cúpula priista y a las 6:30 vino el anuncio del PRI.

No fue una declinación en voz de Beatriz Paredes, ella ni siquiera estuvo presente en el anuncio que hizo el líder nacional del PRI Alito Moreno.

Por la noche del miércoles los líderes de los partidos del PAN, PRI, PRD y los integrantes del Comité Organizador del Frente se reunieron para analizar el tema de la organización de la elección primaria del domingo a la cual no quieren llegar y evitar a toda costa.

Y es que según trascendió, a cuatro días de la elección impera la desorganización, por lo que quieren cancelarla y evitar hacer el ridículo.

****

Desde palacio nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el proceso del Frente Amplio por México; dijo que aquello estaba ya muy “planchado”, y que el proceso “ya quedó mocho”.

Algunos analistas políticos y los de Morena criticaron el proceso de elección de la candidata de la oposición, porque aquello iba destinado al fracaso el próximo domingo que, se supone, sería el día de la elección.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se burló de la decisión del PRI para cerrar filas con Xóchitl Gálvez. En un tuit, escribió: “Se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas Paredes.”

Mientras tanto, la secretaria general de Morena, la senadora Citlalli Hernández, señaló que no hubo un frente ciudadano y que se trata de los mismos partidos de siempre. Asegura que es un proceso simulado y que, desesperados, buscaron bajar a Beatriz Paredes.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también criticó lo ocurrido en el Frente Amplio mientras respondía al dirigente del PAN, Marko Cortés, quien le había recordado su pasado priísta.

Según Delgado, lo que está ocurriendo en el Frente Opositor es un ejercicio de simulación por parte de quienes mandan. Asegura que no están preparados para llevar a cabo la consulta que habían prometido y que no quieren hacer el ridículo al no tener gente en las casillas el próximo domingo. Además, señaló que están violando procedimientos al no permitir que sean los ciudadanos quienes decidan.

*****

Es importante recordar que el Frente Amplio por México es un proceso impulsado por los ciudadanos, y no por los partidos políticos. La ciudadanía ha demostrado su compromiso con este proyecto, y ha participado activamente en las consultas y foros realizados hasta ahora.

La declinación de Beatriz Paredes a favor de Xóchitl Gálvez sería un paso importante para la unidad opositora. Gálvez es una candidata fuerte, con una buena imagen pública. Su elección podría darle al Frente Amplio por México un mayor impulso en las elecciones presidenciales de 2024.

El Frente Amplio por México es un proyecto ambicioso, que busca un cambio real en la política mexicana. El proceso ha sido exitoso hasta ahora, y es probable que el mismo continúe, incluso con los obstáculos que se han presentado.