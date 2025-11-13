–La elección territorial de regidores pura simulación política

El Cabildo de Ciudad Juárez, por iniciativa de la regidora María Dolores Adame Alvarado, va a pedirle al Gobierno del Estado que ya no nos cobren cada año la famosa revalidación o el control vehicular, porque la verdad Chihuahua es de los estados donde sale más caro este rollo.

Adame dice que no tiene sentido seguir pagando, si los carros ya están registrados, y el regidor Alejandro Acosta hasta le echó más leña al fuego diciendo que este cobro es una carga que no se justifica, sobre todo en una ciudad donde moverse en carro es básico.

Estos intentos, que evidentemente no prosperarán —y ellos lo saben—, están cuidadosamente calculados; estas tácticas son producto de los asesores de palacio municipal. No provienen directamente de Morena, pero el PAN y el PRI permanecen en un silencio sepulcral, como si nada ocurriera.

Esta inacción resulta brutal en una ciudad que políticamente se pretende rescatar de un gobierno sumamente corrupto e ineficiente.

Existen elementos y argumentos para actuar, pero ¿qué sucede con el tema de los asesores del PAN y del gobierno estatal? Es necesario cuestionarlos también de manera sistemática, articulada, bien planeada y orquestada; ya no basta hacerlo de manera improvisada, eso quedó en el pasado, ¿no es así?

************

¿De qué sirve realmente elegir regidores por demarcación territorial?

Es cierto que, al hacer campaña, gastarán suela y los ciudadanos los conocerán un poco más, lo que permitirá que algunos los cuestionen y los pongan a prueba.

Sin embargo, al igual que pasa con los diputados, los candidatos a presidentes municipales y gobernadores seguirán teniendo la facultad de designar a los aspirantes entre sus amigos, cómplices, patrocinadores (como el caso de Tomás Zaragoza) o, en el mejor de los casos, dentro de la burocracia partidista. Es muy difícil que elijan a los mejor preparados o con el perfil más adecuado.

No conviene oponerse a la idea de que los regidores sean seleccionados por demarcación territorial, ya que representa un avance respecto a las listas actuales.

Pero tampoco hay que creer que es la solución definitiva, ni mucho menos la panacea que resolverá todos los problemas. Al final, los regidores —incluso los de oposición, como Mireya, Gutiérrez Casas, el Jimenotas, etc.— pueden ser cooptados por el presidente o gobernador en funciones y terminar decidiendo en beneficio del jefe o jefa, o buscando su propio beneficio.

**********

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, reportó que el operativo de Mega Destilichadero en la colonia Chaveña logró recolectar 235 toneladas de objetos en desuso y 1,435 llantas, gracias a la buena participación vecinal y la labor de la dependencia. Además, se limpiaron diferentes calles del barrio, retirando 90 toneladas de tierra de arrastre y 6 toneladas de basura y hierba.

A una caja abierta, como las que se usan en los destilichaderos y las que dejó Teto Murguía (que son las únicas que existen en la administración municipal, ya que ningún presidente ha vuelto a adquirir más), le caben 10 toneladas; aunque claro, si los tiliches tienen mayor densidad, caben menos toneladas.

Diez viajes no son nada si consideramos que vivimos en una ciudad fronteriza donde compramos un shingo de muebles y vehículos usados (somos el traspatio de El Paso, Texas). Aquí se generan más tiliches que en Chihuahua capital, así que realmente no es gran cosa. Gibran Solís nos quiere ver la cara, piensa que los juarenses no sabemos usar la calculadora ni conocemos las nulas adquisiciones de equipo.

***********

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, echaron las campanas al vuelo en el tema de seguridad pública.

En plena mañanera presumieron resultados positivos en el rubro de homicidios dolosos.

Según ello en los primeros trece meses del actual gobierno, México vio una caída del 37% en los homicidios, con un promedio diario de asesinatos que bajó de 86.9 a 54.5, cifras que no se veían desde 2016.

Además, se detuvo a más de 37 mil personas por delitos graves y se incautaron casi 300 toneladas de droga. Aunque siete estados concentran más de la mitad de los homicidios, el gobierno presume estos resultados como señal de que la estrategia de seguridad está dando frutos.

En poco más de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han visto resultados fuertes en seguridad: detuvieron a unas 37 mil personas por delitos graves, decomisaron casi 300 toneladas de droga (incluyendo millones de pastillas de fentanilo) y se incautaron casi 19 mil armas de fuego.

A muchos mexicanos le entran las ganas de creerle a la presidenta y a Harfuch, pero luego se les quitan en dos segundos. Y no es para menos el país está bañando en sangre.

El señor García Harfuch parecía ir por buen camino, pero con sus mentiras y datos alternativos al estilo AMLO-Sheinbaum, terminará siendo recordado como sus familiares: su abuelo, el General Marcelino García Barragán (década de los 60), y su padre, Javier García Paniagua (década de los 80), ambas figuras prominentes, aunque tristemente célebres del régimen priista.

**********

El pleito entre los ex cuates, AMLO-Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego, se está poniendo de película, y la neta es que la sociedad está saliendo ganona, sobre todo con los créditos fiscales y las críticas que no paran desde TV Azteca y ADN. Como dicen en los barrios de Juaritos: “Enójense las comadres y suéltese la sopa”.

Estos personajes, que hace poco se tapaban las espaldas y se repartían favores a escondidas, ahora están sacando los trapitos al sol y nadie puede negar lo que todos sabían: fueron cómplices tras bambalinas. El pleito está tan bueno que hasta parece que les dieron cuerda para decirse sus verdades en público, y de paso, la sociedad está viendo beneficios por fin.