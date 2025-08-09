La Fiscalía General del Estado informa que 33 de los cuerpos localizados en el crematorio Plenitud han sido plenamente identificados, de los cuales 27 han sido entregados a sus familiares, gracias al exhaustivo trabajo de identificación que realizan la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Además, otros 39 se encuentran en hipótesis de identidad, es decir, bastante avanzados en el proceso de plena identificación para ser entregados.

Cabe resaltar que la notificación a los familiares se realiza con el apoyo del personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE).

Son las propias familias quienes toman la decisión acerca de la inhumación o cremación de los cuerpos de sus seres queridos.

Por otra parte, se informa que, hasta este viernes 08 de agosto, suman 20 denuncias que se han presentado por el delito de fraude, interpuestas en contra funerarias relacionadas con el crematorio.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para continuar con las indagatorias y análisis para individualizar cada uno de los cuerpos encontrados, con el objetivo de dar certeza a sus familias, así como de brindar atención multidisciplinaria durante todo el proceso.