Luego de que esta mañana se diera a conocer la renuncia del Director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Sergio Nevárez, y cuya versión fuera confirmada por la gobernadora Maru Campos, El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, evitó omitir opinión al respecto.

La renuncia del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se confirmó a mitad de la sesión de Cabildo, luego de que la gobernadora lo mencionara en una declaración. Antes de eso, el alcalde ya había sido cuestionado sobre el tema, pero señaló que no tenía información oficial.

Previo al arranque de la sesión, reporteros preguntaron a Pérez Cuéllar si tenía conocimiento de la renuncia de Nevárez, con quien sostuvo un intercambio público días atrás.

El presidente municipal respondió que no podía hablar sobre algo que no estaba verificado y que, mientras no existiera una confirmación, no emitiría postura. “Yo no puedo opinar de algo que no me consta, sería irresponsable de mi parte; mientras no se confirme, no tengo ninguna opinión”, dijo en ese momento.

Minutos después, durante la sesión, medios locales difundieron que la gobernadora había confirmado la salida del funcionario estatal.

Al finalizar el Cabildo, los reporteros buscaron nuevamente al alcalde para conocer si su posición cambiaba tras la confirmación, pero respondió que su postura seguía siendo la misma.

Hasta el momento, el alcalde no ha ampliado su postura sobre la renuncia confirmada de Sergio Nevárez.