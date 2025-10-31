Ciudad Juárez.— El periodista y conductor de TV Azteca, Jorge Zarza, alertó que el dólar estadounidense podría alcanzar los 30 pesos mexicanos si persiste la volatilidad económica internacional y la incertidumbre geopolítica.

Durante una conferencia impartida en Ciudad Juárez, Zarza recordó que México ya ha enfrentado devaluaciones súbitas en el pasado. “En los noventa, nos dormimos con el dólar a tres pesos y amanecimos con seis; en dos días subió a nueve y terminó estabilizándose en once”, relató.

El periodista basó su proyección en los conflictos internacionales actuales, la desaceleración económica global y el cambio en las políticas monetarias de las principales potencias. “Todo eso genera desconfianza en los mercados y puede tener un impacto directo en las monedas emergentes como la mexicana”, señaló.

Zarza también advirtió que la situación podría agravarse si no se mantiene la disciplina fiscal interna. “México no está aislado del mundo; cuando los grandes tiemblan, los pequeños resienten el temblor”, añadió.

La conferencia formó parte de un ciclo de charlas sobre comunicación y liderazgo, donde el periodista compartió su experiencia de más de 30 años en medios de comunicación y analizó los efectos de la economía y la política internacional sobre el país.