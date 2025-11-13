Ciudad de México a 14 de noviembre de 2025.- Este 2025, la frontera se alista para vivir una edición sin precedentes, Tecate Supremo se fusiona con Tecate Península para crear un solo festival que romperá divisiones el sábado 15 de noviembre en el Autódromo de Ciudad Juárez. Por primera vez, dos de los festivales más queridos del norte se unen para ofrecer una experiencia musical única que promete superar todas las expectativas..

En 2025, esta nueva edición llega con un line up explosivo, encabezado por Zoé y Foster The People, acompañados de Álvaro Díaz, Siddhartha, Kinky, Little Jesus, Odisseo y más, en una mezcla que conecta géneros, estilos y generaciones. Desde el indie y el pop alternativo hasta el sonido latino contemporáneo, este cartel celebra la diversidad y la energía que solo el norte sabe brindar.

Pero la música será solo el comienzo. Como ya es tradición, Tecate llevará al festival una de sus experiencias imperdibles: Cheve Lab, donde los asistentes podrán preparar su michelada perfecta con toppings únicos y disfrutar de un espacio lleno de sabor, creatividad y buena vibra.

“Esta edición representa el espíritu de Tecate: unir a la gente a través de la música, el sabor y la actitud del norte. La fusión de dos festivales nos permite ofrecer una experiencia más grande, más diversa y cercana a lo que somos como marca”, comentó Adrián González, Sr. Brand Manager de Tecate.​.

Los boletos ya están disponibles a través de Boletomóvil, y el line up completo puede consultarse en las redes oficiales de @cervezatecate y @tecatesupremo.