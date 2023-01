By

Con la finalidad de conmemorar el Día del Biólogo, este 25 de enero, fecha en que se creó el Colegio de Biólogos de México en 1961, el Programa de Biología de la UACJ festejó a sus estudiantes con un programa académico de ponencias donde se planteó la diversidad laboral que tiene un biólogo.

El evento se desarrolló en el teatro del Centro Cultural Universitario y se destacó la participación de egresados del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de esta Universidad, quienes expusieron su labor en el campo profesional.

La primera parte del programa expuso Javier Vargas Medrano, egresado de la cuarta generación del programa de Biología, y miembro del Department of Pot of Psychiatry, Neuropsychiatric Research Laboratory and Southwest Brain Bank.

Vargas Medrano trabaja en un fármaco para remediar del mal de Parkinson y que consiste en producir y regular la dopamina, evitando la muerte de ciertas células del cerebro que provoca la enfermedad, “que afecta principalmente a personas a partir de los 65 años”, señaló.

Dentro del evento se abrió un paréntesis para presentar a la planta docente, en el que cada uno expuso sus líneas de investigación exhortando a los estudiantes a acercarse si tuvieran interés en alguna de ellas.

Otros ponentes fueron:

-Dra. Silvia Margarita Carrillo Saucedo, de Ecología de Hongos Micorrízicos Arbusculares y Comunicación de la Ciencia, ENES-UNAM-Campus Morelia.

-Dra. Cecilia Aquino Pérez, investigadora asociada posdoctoral del Laboratory of Center Cell Biology Prague, Czech Republic.

-Dr. Anibal Sierra Fonseca, Assistant Professor of Neuroscience, Chatham University, Science Departament, Pittsburh Pennsylvania Estados Unidos e Irvin Omar Prieto Contreras, biólogo coordinador Social de Border Sustainable Living, Biología Regenerativa.

-Mtro. Manuel David Mejía Zúñiga, biólogo egresado de la UACJ y coordinador de la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chihuahua, vectores y zoonosis, región sanitaria Juárez.