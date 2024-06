En muchas ocasiones, los espacios laborales pueden volverse tóxicos, obligando a los trabajadores a soportar abusos y malos tratos. Una de estas historias salió a la luz recientemente cuando una abogada, India Ramey, decidió compartir su experiencia en redes sociales. Ramey trabajaba en un bufete jurídico en Estados Unidos cuando tuvo que ser operada de emergencia por apendicitis. Durante su recuperación, su jefe apareció en el hospital para verificar que no estuviera mintiendo sobre su enfermedad.

A través de su cuenta de TikTok, Ramey narró cómo este episodio la llevó a replantearse su carrera. «Él vino al hospital para asegurarse de que yo no estuviera mintiendo con mi relato. Intentó demostrarme que su interés en mi salud era genuino, pero yo sé que no fue así», explicó. Al regresar a la oficina, Ramey descubrió que su jefe había estado comentando a sus colegas que no creía en su enfermedad.

Esta falta de confianza y empatía por parte de su superior la impulsó a tomar una decisión drástica: dejar su empleo en el bufete jurídico y seguir su pasión por las artes y la música. Hoy en día, Ramey trabaja en la industria musical y asegura ser mucho más feliz.