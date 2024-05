Aceptan padres de los 43 ver a AMLO el 3 de junio

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, informó que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa halló aproximadamente 2,000 cuerpos en Guerrero, de los cuales analizan 35 para analizar si alguno de éstos corresponde con los jóvenes desaparecidos.

Aceptan reunión con AMLO

“Nos dijeron que la Fiscalía de Guerrero encontró 2 mil cuerpos en la ciudad de Iguala (Guerrero) y alrededore s y con motivo de esos hallazgos, la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer análisis de algunos cuerpos”, explicó Rosales a representantes de medios de comunicación a la salida de la reunión.

El abogado detalló que primero les informaron sobre 132 cuerpos con características con edades de los estudiantes, después, les dieron a conocer que examinarán 35.

Se prevé que el plantón que instalaron en la plancha del Zócalo de la CDMX, desde el viernes 26 de abril, lo retiren el miércoles 1 de mayo. Durante un mitin en el Zócalo capitalino, Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes, confirmó que aceptaron la reunión con López Obrador.

Sin embargo, recalcó que en el sexenio el mandatario no pudo brindar justicia al caso: “Las 43 madres y padres hemos reflexionado pacientemente y decidimos no tensar más las relaciones con el presidente, que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia, y ya está de salida”.

“Sería una confrontación inútil seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral. No nos mueve lo electoral ni los cálculos políticos, sólo queremos saber cómo avanzan las indagatorias del paradero de nuestros hijos”, expresó.

Caso está a punto de cumplir una década

El caso está a punto de cumplir 10 años. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y cinco autobuses en los que se transportaban los normalistas.

