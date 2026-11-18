La gobernadora Maru Campos hizo un recorrido de supervisión por las instalaciones del Parque Central de Ciudad Juárez, para conocer el avance de los trabajos de mejoramiento y rehabilitación que se llevan a cabo en el lugar, con el fin de rescatar los espacios públicos en beneficio de las familias.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo pudo constatar las acciones desarrolladas en las distintas áreas, con una inversión estatal de hasta 56 millones de pesos (mdp), las cuales registran un avance físico del 75 por ciento

Entre las obras destaca la rehabilitación de una cancha de usos múltiples con pasto sintético para futbol y futbol americano, la construcción de cuatro canchas de pádel, una de tenis y una de basquetbol en el área oriente.

El proyecto contempla también la instalación de dos módulos de ejercicio, ocho módulos de juegos infantiles con columpios, toboganes, resbaladeros y escaladores.

Además, se habilitó un área social y comercial que incluye bodega, barra para comida, templete y espacios de sombra.

Como parte de los trabajos de mejoramiento ambiental, se plantaron 2 mil 040 árboles y 3 mil 960 arbustos, se instalaron 2 mil 700 metros de tubería de PVC para el sistema de riego, que utiliza agua tratada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), además de nueva iluminación en ambas áreas.

En los lagos se trabaja en la rehabilitación del sistema eléctrico y del barandal perimetral, así como en la colocación de tres nuevos aireadores.

La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Jesús Salvador Carrillo, la subsecretaria de la dependencia en la Zona Norte, Austria Galindo, el coordinador general del Parque Central, Rafael Sánchez y el director de Mantenimiento, Alfonso Zamora.