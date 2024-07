Bioterrorismo político

Eduardo Borunda

Hace cuatro años vivimos una etapa histórica, vivimos una pandemia que tuvo la sensación de haberse planeado, no fue obra de la casualidad y muchos menos un error humano como algunos quisieran pensar. El COVID fue producido como un arma de terrorismo político a escala internacional.

Interesante la charla con un especialista en materia de salud pública y que ha dado la vuelta al mundo con sus conferencias e investigaciones en el campo de la medicina. Hay coincidencia en varias teorías que no son “conspiracionistas”, sino que son parte de la realidad que vive el mundo en la actualidad. Un mundo que se ha encargado de destruirse a sí mismo.

Antes de la llegada de la pandemia en el año 2020, un buen amigo me regaló un libro… realmente no era un libro escrito por un autor que considerara como uno de mis autores favoritos, sin embargo, el libro se ha convertido en uno de los textos que he recomendado para entender la situación geopolítica del mundo actual. Yuval Noah Harari narra el cómo el ser humano ha tratado de convertirse de un “homo sapiens”, a un ser divino. La obra de “Sapiens: de animales a dioses” es la contundente crítica de una breve historia de la humanidad.

En una entrevista con el doctor Alejandro Díaz Villalobos, coincidimos en que existe pues una gran seducción en aras del poder político. El bioterrorismo que proclamó el triunfo de la primera pandemia de este siglo es sólo el comienzo de otras pandemias que vendrán para establecer un nuevo orden mundial, donde la salud, el miedo y la guerra por la comida serán los actores de la política global.

La amenaza de la pandemia de gripe aviar tiene preocupados a los gobiernos de todo el mundo. En México se ha presentado ya la primera muerte a causa de este virus apenas el mes pasado. Existe la preocupación en Estados Unidos de satisfacer el número suficiente de vacunas para la población que la solicite.

Otra de las preocupaciones son los estragos que el virus está produciendo en el ganado y los productos derivados de los mismos, lo cual tendrá repercusiones en la industria alimentaria, pues dictámenes u ordenanzas de retirar ciertos productos provocará pérdidas millonarias en el sector.

Regresando al tema expuesto por el autor, la psicosis del miedo a través de la guerra, el hambre, las pandemias que se han reproducido cíclicamente, estamos en medio de una gran batalla de microbios que estallará de un momento a otro.

En las experiencias del doctor Díaz Villalobos, quedó grabada una parte donde los países del este de Europa han centrado sus preocupaciones, saliendo al mundo exterior después de vivir experiencias de un socialismo – comunismo al que no desean regresar. Los países que ha tenido la oportunidad de estar como ponente en congresos médicos, tuvieron una fuerte carga ideológica para aceptar o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La conclusión que viene enseguida es entonces que se está preparando el escenario para otra gran pandemia, quizá menos mortal, pero que se va a presentar.

Los supuestos de darse van a prohibir comer ciertos alimentos con la excusa de ser agentes portadores del virus. Se avecina una nueva guerra que dé la fuerza suficiente a Joe Biden para alejarse de una competida elección, que, de acuerdo con encuestas realizadas, en este momento ubican a Donald Trump como el presidente número 47 en la historia norteamericana.

El miedo, con estos temas, provocarán un voto emocional en la elección de noviembre en Estados Unidos.