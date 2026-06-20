La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, respondió a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien ha sostenido públicamente que la legisladora votó a favor de la contratación de deuda para el Estado durante una sesión celebrada en diciembre pasado, versión que también fue difundida por la diputada Rosana Díaz.

Pérez Reyes calificó como una muestra de desconocimiento parlamentario las afirmaciones del funcionario estatal y consideró que, dada su formación profesional, debería contar con conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Poder Legislativo.

“Su ignorancia parlamentaria debería guardársela. Con este tipo de declaraciones demuestra un profundo desconocimiento de los procedimientos del Congreso. Es abogado y, por lo menos, tendría que tener conocimientos elementales sobre estos temas”, expresó.

La legisladora señaló que entiende la postura del secretario general de Gobierno ante la reciente incorporación de Rosana Díaz a la bancada del PRI, situación que, dijo, la ha llevado a alinearse con los intereses del Gobierno del Estado.

“Es entendible que ahora que la diputada Rosana Díaz estará en la bancada del PRIAN y respaldando los intereses del Gobierno estatal, Santiago de la Peña tenga que arroparla, incluso recurriendo a mentiras”, sostuvo.

Pérez Reyes agregó que resulta preocupante que uno de los funcionarios mejor informados de la administración estatal desconozca aspectos fundamentales del proceso legislativo, particularmente la diferencia entre un reporte preliminar de votación electrónica y el resultado oficial.

Explicó que el registro que inicialmente la mostraba votando a favor de la deuda pública correspondió a un error técnico por parte de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado.

Finalmente, la diputada morenista afirmó que las declaraciones de De la Peña forman parte de una estrategia para respaldar políticamente a Rosana Díaz. “Es más de lo mismo: una miente y el otro lo replica. Esa es la dinámica del PRIAN y de este gobierno”, concluyó.