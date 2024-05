En el marco de la conmemoración del 4 de mayo, dia que se celebra el «May the 4th, be with you», alusivo a la exitosa saga de Star Wars, que ha trascendido por generaciones, la Orquesta Sinfónica de la UACH, bajo la dirección del maestro David Pérez Olmedo, llevó a cabo un concierto con música de estas películas en la Arena Corner Sport el 02 de mayo del presente año.

El rector de la UACH, Maestro Luis Alfonso Rivera Campos, encabezó este concierto y expresó a los asistentes que la conmemoración de esta fecha es un tema generacional y de esparcimiento, por tal motivo la carta de presentación cultural de la Universidad, la Orquesta Sinfónica, se dio a la tarea de ejecutar magistralmente los temas de la saga de Star Wars, acompañados por fragmentos de las peliculas.

Más de mil 700 asistentes, entre autoridades, directores de facultades y público en general disfrutaron este magno concierto. La emoción entre adultos, jovenes y niños se dejó ver con los aplausos en las melodías más reprentativas de esta saga.

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas, el cual fue creado por los fanáticos de la serie de películas y series, la música es compuesta por John Williams.