Ciudad Juárez Chih.- Luis Fernando Rodríguez Giner, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Verde, se presentó en el foro “Actúa” organizado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Durante el foro, organizado en en las instalaciones del centro educativo, se abordaron temas relacionados con Seguridad, Educación, Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, Transporte, Transparencia,

Durante su intervención en el tema de transporte y a pregunta expresa ¿Cómo abordará el problema de la falta de transporte público adecuado en la ciudad?, el candidato señaló que el problema es añejo y del que no ha existido el interés de los gobiernos.

El problema radica en que el Gobierno del Estado es quien siempre ha tenido la rectoría sobre el transporte y que no excluye que el municipio haya tenido que intervenir.

“El estado no ha podido llegar a los acuerdos necesarios para que el transporte tome un rumbo diferente, por lo que desde el municipio se deben impulsar los diálogos para que esos acuerdos entre consecionarios y gobierno se cumplan para que se establezca un orden en el transporte y a su vez un diseño adecuado en las rutas de servicios”, señaló el candidato.

Agregó que se debe realizar un análisis académico a fondo sobre el BRT, que arroje un dictamen técnico para determinar si es viable para la movilidad de la ciudad.

Rodríguez Giner abordó el tema sobre la propuesta para generar inversión privada en la ciudad en el que señaló se requiere de programa integral donde se garantice la seguridad pública y el uso correcto de recursos naturales.

“Si no tenemos recursos naturales no hay crecimiento económico, al igual que si no se da un trato adecuado al emprendimiento no se puede generar desarrollo, es algo que se debe trabajar de manera integral para poder atraer la inversión y que se mantenga en la ciudad”, dijo el candidato.

En lo que respecta al tema migratorio aspirante a alcalde de Juárez comentó ante los estudiantes que se debe cambiar la óptica respecto a la situación de movilidad y dar un enfoque humanitario para coadyuvar de manera determinante en las acciones que den certeza a quienes llegan a esta ciudad.

Finalmente hizo un llamado e invitó a los estudiantes en general y en especial a quienes emitirán por primera ocasión su voto, a apoyar el proyecto del Partido Verde, garantizando el involucramiento de los jóvenes en proyectos municipales.