Exitosa reunión en Chihuahua del grupo Norawa con ex dirigentes del PRI Estatal

Esta tarde un grupo de juarenses del equipo de Cruz Pérez Cuéllar que encabezan el grupo Norawa Fernando Martínez, Roberto Barraza y Ever Ramos se reunieron con personalidades del Priismo encabezados por Don Leonel de la Rosa y Jorge Estevan Sandoval, Manuel Russek, los Ex Diputados locales Rodrigo de la Rosa, Antonio Andrew, Luis Fernando Rodríguez Giner y el ex Diputado Federal Jaime Flores Castañeda.

Estuvieron presentes también personajes del magisterio como Edgar Ramos y Gabriel Faudoa.



Con el objetivo de construir un proyecto político congruente y viable para atender las áreas de oportunidad en el estado, los liderazgos reunidos intercambiaron impresiones sobre lo que necesita Chihuahua y la importancia de sumar los esfuerzos de diversos sectores sociales para tejer una visión de futuro.