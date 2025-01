La crisis de inseguridad en Tabasco ha provocado fisuras en el llamado Grupo Tabasco. Dos excolaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Javier May y Adán Augusto López Hernández, han sido protagonistas de tensiones en las últimas semanas, específicamente por la violencia y por el nombramiento de Hernán Bermúdez Requema, a quien se le vincula con el grupo criminal “La Barredora”.

El 2024 fue el año más violento de la entidad en el sexenio. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre ocurrieron 821 homicidios dolosos, cifra que rebasa a las muertes violentas de cualquier año previo.

Este año, Tabasco también tuvo cambio de gobernador. El morenista Javier May fue electo, pero a pesar de representar la continuidad del partido, hubo críticas a quienes lo antecedieron por el tema de seguridad.

En noviembre señaló a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, de dirigir al grupo criminal “La Barredora”. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas.

Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo el también exsecretario de Desarrollo Social durante un tiempo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de los senadores de Morena evitó responder a su correligionario y se limitó a asegurar que no conocía las declaraciones de May. “No conozco la declaración del gobernador. Yo no opino sobre asuntos que no conozco”, dijo el 14 de noviembre tras salir de Palacio Nacional. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado en diciembre de 2019 como secretariado de Seguridad de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Obrador.

Los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena no son nuevos. Un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lo identifica como cómplice de un grupo criminal. Al entonces secretario y dos directores de la Policía Estatal se les identificaba como integrantes de “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sus actividades son el narcotráfico y el robo de hidrocarburos (huachicol).

Aunque May y López Hernández eran políticos cercanos a López Obrador, han tenido diferencias. En Tabasco cada uno tiene su grupo. Uno es encabezado por el hoy coordinador de los senadores Adán Augusto López Hernández, y otro por el gobernador Javier May y que tiene entre sus integrantes al titular del Infonavit, Octavio Romero, y al hermano del expresidente, José Ramiro López Obrador.

Durante la contienda por la candidatura de Morena a la Presidencia de México, el grupo de May apoyó a Claudia Sheinbaum. En las últimas semanas hubo rumores de que Adán Augusto López Hernández dejaría la coordinación de los senadores de Morena, sin embargo, la presidenta Sheinbaum lo descartó.

“No, Adán es el coordinador, claro lo deciden obviamente los senadores y senadoras de Morena, pero no, Adán es el coordinador, no había escuchado el rumor, son rumores”, dijo la presidenta en una conferencia de prensa. Pero también hubo un gesto para May.

La presidenta anunció que se reforzará la estrategia de seguridad para la entidad, ello luego de que hubo voces que pedían la renuncia del gobernador y funcionarios ante los pocos resultados en materia de seguridad. ‘En efecto, llegaron refuerzos de la Defensa y también de la Guardia Nacional.

Y se está trabajando con el gobernador May en el fortalecimiento de la estrategia, que tiene que ver con atender a las y a los jóvenes, a las y los tabasqueños para poder resolver todas sus problemáticas y al mismo tiempo, que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Decirles a las y los tabasqueños que se va a reforzar la estrategia y se van a notar los resultados’, comentó el miércoles en su conferencia matutina.

Expansión