Ante las recientes declaraciones del secretario del Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, referente a que la modernización del transporte en Juárez se ha visto detenida porque supuestamente los transportistas están aliados a Morena, el candidato a Diputado Federal por el Distrito 04, Alejandro Pérez Cuéllar, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, señaló que dichos comentarios son excusas por el deficiente servicio de transporte que brindan a los juarenses.

El candidato refirió que el Gobierno Estatal solo ha puesto excusas y reitero que estas acciones son para simular trabajo, durante la época electoral, pues si bien, la promesa de más de 100 camiones no se ha cumplido, solo 20 camiones están dando el servicio, mientras que en las colonias no hay unidades para llevar a las vialidades principales a los usuarios.

“Es vergonzosa esta declaración, yo creo que el Gobierno del Estado debería aplicar la ley, porque la ley dice que los camiones con una antigüedad de más de 10 años, no deberían circular, sin embargo, ellos están ahí coadyubados con los transportistas, no sabemos si reciben moches De la Peña o porque los dejan funcionar si ya no deberían circular”, comentó.

Reitero que en un inicio se mencionaba que la falta de modernización del transporte era por la falta de pavimento en las colonias, pero debido a las fechas electorales, han buscado desviar la atención a otros puntos.

“Ellos están molestos, desesperados y a Santiago De la Peña lo lanzan a Juárez como otro promotor de la campaña del PRIAN, yo veo una gran desesperación, no tienen logros este gobierno, el principal logro que podría tener sería la Torre Centinela, sin embargo, no la han construido” dijo Pérez Cuéllar.