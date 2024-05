Durante la reunión con adultos mayores, que sostuvo el candidato a Diputado Federal, por el Distrito 04, Alejandro Pérez Cuéllar, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT, PVEM), la mayor queja que recibió por parte de este sector, fue la falta de atención que sufren en el transporte público.

El candidato detalló que los comentarios de los adultos mayores estaban dirigidos a que no hay unidades que pasen por las colonias, por lo que tienen que caminar a vialidades principales, en donde tienen que esperar a que algún camión se detenga y los deje subir, ya que no son respetados por los choferes y no les brindan el servicio adecuadamente.

“Uno de los temas que surgió aquí en la reunión fue el tema de transporte, no los están recogiendo por ser adultos mayores, el mal servicio, que tienen que caminar grandes distancias, nosotros vamos a seguir insistiéndoles al gobierno estatal de que asuma su responsabilidad en el tema de transporte, no nomas andar paseando 20 o 30 camiones sin pasajeros, si no de entrar a las colonias y cientos de camiones para que den el servicio”, dijo el candidato.

Reitero que este problema corresponde al gobierno estatal panista, pero debido a su guerra política en tiempo electorales, son omisos ante los llamados que realiza el Municipio, por lo cual a veces es difícil que se logre ser atendidos en estos temas.

“Se sienten despreciados, se sienten ignorados por parte de los transportistas”, señaló Pérez Cuéllar.

Situación similar con la Junta de Aguas, descentralizada del Gobierno del Estado, que sigue afectando las vialidades importantes de la ciudad, cerrando carriles y simulando trabajar.