Ante el arranque del sistema de transporte público, BRT, denominado “Juárez Bus”, dicho inicio aún queda a deber a la población juarense, debido a que el gobierno estatal panista, está dando a cuenta gotas, las unidades de este sistema, así lo expreso Alejandro Pérez Cuéllar, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 04, por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT, PVEM).

Lo anterior fue comentado durante entrevista de medios de comunicación, en un evento realizado en el crucero de la avenida Plutarco Elías Calles y calle Simona Barba.

“La entrega de camiones por parte del gobierno del estado es una burla, para los juarenses, solo entregan 22 camiones, a una ciudad de más de un millón y medio de habitantes, no hay rutas alimentadoras, no hay camiones por toda la ciudad, los juarenses deben caminar grandes distancias para llegar a una vialidad principal, esto no es justo”, comentó Pérez Cuéllar.

Además, criticó que el eslogan de los candidatos del PRIAN, sea de mencionar que Juárez merece más, cuando el propio Gobierno del Estado, encabezado por el PAN, no da más a esta frontera, que da más del 60 por ciento de ingresos a la entidad.

“El eslogan que utilizan Juárez merece más, pues Juárez merece más camiones, solo 20 camiones no son suficientes, ni siquiera están cumpliendo con su propia promesa de 80 camiones inicial”, refirió el candidato.

Reitero que la ciudad necesita cientos de camiones, no solo en el BRT, si no al interior de las colonias, ya que los modelos de las unidades actuales, son viejas y están en pésimas condiciones, demostrando solamente, el abandono y desprecio a la ciudad más importante de Chihuahua.