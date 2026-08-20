Inicia la UACJ Campus NCG dos nuevos Diplomados

La tarde del 14 de agosto se celebró la primera sesión de dos diplomados en la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes, impulsando la educación continua de calidad en la región noroeste.

En los encuentros de bienvenida encabezados por la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del Campus Nuevo Casas Grandes de la UACJ, compartió con las y los participantes el gusto por recibirlos en las aulas universitarias y en muchos de los casos verlos regresar como egresados y egresadas con ese ímpetu de seguirse preparando.

“Nos preocupamos porque tengan docentes de calidad, destacados en el área de cada especialidad, por lo que estamos confiados en que ambos proyectos serán un buen precedente para más actualizaciones profesionales en las diferentes áreas del conocimiento con las que contamos en el campus”.

En primer término, arrancó el diplomado Cuidados en enfermería a pacientes en estado crítico, con la impartición del módulo “Generalidades de unidad de cuidados intensivos” por la doctora Olimpia Contreras Hernández.

Posteriormente se llevó a cabo la bienvenida del diplomado Sistema integral de justicia para adolescentes, con la presencia del maestro José Daniel Sayto Calzadillas, jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ y la maestra Galaz Piñón.

El módulo inicial de este diplomado que lleva por título “Marco normativo y fundamentos del sistema especializado” corrió a cargo del maestro Carlos Iván Álvarez Hernández.

Ambos diplomados se estarán impartiendo en sesiones de viernes y sábados, concluyendo el 31 de octubre el diplomado de enfermería, mientras que el 7 de noviembre será el cierre del diplomado del área de ciencias jurídicas.