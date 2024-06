Eduardo Borunda

Sorprende a muchos, propios y extraños, que los resultados del cómputo de la elección fueran tan lentos, también las formas de repartición del poder en las coaliciones y alianzas y en los nuevos mecanismos de repartir a manera de sobrerrepresentación y/o subrepresentación que tendrán los partidos políticos.

Necesaria la revisión a la ley electoral, que incluso puso a reflexionar a especialistas, a quienes se les hizo incongruente que la planilla ganadora tuviera incluso más regidurías, no sólo las de su propia mayoría. En Juárez, el PAN y el PRI tuvieron una sequía muy fuerte de representación en el cabildo, dejando a cuadros importantes en la banca. Los casos los veremos por separado, pero a nivel estatal, es precisamente el PRI, el PRD y el PAN quienes logran más espacios por la reforma a la ley electoral en los 40 municipios que gobernarán en su coalición mientras que MORENA y PT aumentarán en 19 municipios su número de regidores.

De acuerdo con la lista que publicó el IEE de planillas de representación de los partidos políticos, así como de planillas de mayoría, se desprende que la distribución de regidores en el caso del municipio de Juárez quedaría en una primera ronda con una regiduría para cada uno de los siguientes partidos: MORENA, PT, PAN, PRI, MOVIMIENTO CIUDADANO, PUEBLO y PVEM.

Quedarían dos regidurías por el factor de representación determinada por el número de votos obtenidos, quedando de nueva cuenta una más a favor de MORENA y la novena al PAN.

La validación del reparto de regidurías será tomada una vez que se declare la validez de la elección de ayuntamiento, que se resuelvan posibles recursos de inconformidad y eso lo hará la Asamblea Municipal del IEE en las próximas semanas. Por lo pronto, los regidores electos deberán actualizarse en el funcionamiento del cabildo, leyes y reglamentos municipales.

Alejandro Alberto Jiménez Vargas y Rosa María Itzel Castillo Rivas por el PAN; Mireya Porras Armendáriz por el PRI; Laura Fernanda Avalos Medina por el PVEM; Héctor Hugo Avitia Corral por el PT; Mayani Aguirre Valdez por Movimiento Ciudadano; Alejandro Daniel Acosta Aviña y Sandra García Ramos por MORENA; Luz Clara Cristo Sosa por el partido PUEBLO serán los que sean votados para integrar el próximo ayuntamiento como regidores de representación proporcional en la sesión del IEE a través de la Asamblea Municipal.

¿Qué significa lo anterior? Que Cruz Pérez Cuéllar se verá fortalecido con un cabildo donde tendrá como apoyo a los regidores de la alianza PT y MORENA, incluso sumaría al PVEM. En un descuido podrá negociar con algún otro partido de oposición que pueda ser de peso en las decisiones que requiera, la gobernabilidad del cabildo la tendrá en las manos, cosa contraria al actual cabildo que se encuentra dividido.

Las implicaciones de los resultados electorales también mandan un claro mensaje. Primero no es fortuito el 3 a 1 en la proporción de la victoria del alcalde Cruz Pérez Cuéllar; segundo, la marca MORENA pesó mucho en el resultado electoral, tanto que jaló votos a quienes no hicieron campaña y simularon hacer; tercero, la oposición en Juárez no logró consolidar un proyecto en Rogelio Loya Luna, buen candidato, con trayectoria limpia pero que no contó con el respaldo suficiente para presentarse como candidato triunfador.

Por último, después de estos ejercicios de análisis, es importante reconocer que vendrán cambios importantes en los gobiernos municipales y estatales. No sólo por los que hicieron bien su trabajo, sino por quienes simularon otra vez y sólo estiran la mano para pedir apoyos y no entregaron buenos resultados.