Tras los señalamientos en materia de seguridad que hizo durante su gira por Tamaulipas Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, la dirigente estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, respondió: “Miente con desfachatez y sin escrúpulos”.

Afirmó que la candidata de la derecha desconoce los números reales de la seguridad en Tamaulipas, “por eso miente con cinismo, que lea los informes del INEGI que ponen a Tamaulipas entre las 9 entidades más seguras del país, cosa que no puede decir de Guanajuato que es gobernado por el PAN, y que registra los índices más altos de violencia; miente con desfachatez”.

Yuriria Iturbe destacó que Tamaulipas tiene todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como se refleja en la histórica derrama federal sin precedentes, que supera los 16 mil 400 millones de pesos, que serán invertidos en Tamaulipas en 2024, vía los programas sociales y apoyos para el campo, además de la inédita inversión extranjera de 217 mil millones de pesos, que fortalece la generación de más y mejores empleos, sostuvo la dirigente de morena.

“Es el discurso de la mentira de la derecha conservadora, Xóchitl Gálvez ignora a conveniencia, que el gobierno violento y pendenciero de (Francisco García) Cabeza de Vaca, rompió la coordinación con el gobierno federal, dejando sin apoyos a Tamaulipas”, comentó Iturbe Vázquez.

La dirigente morenista agregó que la gestoría permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya, “ha logrado traer a apoyos sin precedentes, después del abandono que sufrió Tamaulipas durante el sexenio pasado, es un gobierno humanista comprometido con el desarrollo y el bienestar de los tamaulipecos”.

El pasado 9 de mayo, Gálvez, candidata opositora, llegó a Matamoros custodiada por un fuerte aparato de seguridad coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lo que la incomodó y apenó con los habitantes de la ciudad.

“Pero yo no determino la seguridad que traigo, la determinan los que me cuidan, pero eso habla de que en Tamaulipas las cosas no andan bien. Eso habla de que en Tamaulipas la delincuencia anda muy crecida, porque la han dejado crecer», expresó.

ElUniversal