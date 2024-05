Alejandra Marisa Rodríguez, una modelo de 60 años, ha desafiado los estereotipos de la industria de la belleza al convertirse en la mujer de mayor edad en participar en Miss Argentina. A pesar de no ser elegida para representar a su país en Miss Universo, Rodríguez celebra haber vencido la discriminación por edad en un mundo obsesionado con la juventud.

Rodríguez, asesora jurídica de profesión, se llevó el título de “mejor rostro” en el concurso, agradeciendo a todos los que celebraron su éxito en Miss Buenos Aires el mes pasado. Su victoria en ese certamen, tras la eliminación del límite de edad por parte de Miss Universo, la llevó a la fama local y atrajo la atención de medios internacionales.

“A raíz de lo que me pasó, creo que se ha abierto una nueva puerta para muchas personas que tal vez no lo tuvieron fácil. Era una aventura y no tenía más expectativas que asumir un nuevo desafío”, expresó Rodríguez ante los medios.

Este año, Miss Universo permitió por primera vez en sus 73 años de historia la participación de cualquier mujer mayor de 18 años, eliminando límites de edad y requisitos de elegibilidad controvertidos, como el estado civil o la orientación sexual. Este cambio ha abierto el campo a mujeres casadas, embarazadas, lesbianas y transgénero, marcando una nueva era de inclusión y diversidad en el certamen de belleza.