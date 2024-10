Mon Laferte, Plastilina Mosh y Enjambre Regresan a Ciudad Juárez en el Tecate Supremo 2024

Una vez más Tecate Supremo reunirá a los grandes de la música y las experiencias más innovadoras de Tecate, el próximo 5 de octubre en el ex Hipódromo de Ciudad Juárez, el espacio ideal para cantar y bailar con el Line Up que trae para ti.

Tecate Supremo trae una mezcla de géneros musicales como el rock, hip hop, rock alternativo y pop que pondrán a cantar a varias generaciones y fanáticos a lo largo y ancho del país. Con artistas imperdibles como Mon Laferte que se ha ganado el corazón de todo México por la interpretación de las canciones, como, “Tu falta de Querer” y “Mi buen amor” que automáticamente te inspiran a entonarlas a todo pulmón.

También, se hará presente uno de los líderes y exponentes del rock alternativo como lo es Enjambre, que ha dejado huella en varias generaciones por su estilo melancólico y profundo que llegan a ser sus canciones, de las cuales “Somos ajenos” y “Dulce Soledad” son un gran referente del rock en español.

“La música rompe fronteras y une a la gente, por eso quisimos crear Tecate Supremo, un espacio diferente e innovador en comparación con los festivales tradicionales. Un lugar para disfrutar, cantar y pasar una experiencia única con tus personas favoritas.”, comentó Adrián González, Sr. Brand Manager Tecate Light®.

Y, como complemento ideal, Tecate Light y Tecate Original traen por primera vez juntas para ti sus experiencias “De la Fabrica al Festival”, donde podrás encontrar la cerveza más fría del festival servida a una temperatura de -2°C. Y si eres de los que le gusta mezclar, “Cheve Lab” te puede interesar, ya que podrás prepárate una michelada con toppings, como gomitas, cacahuates, chamoy y distintas salsas.

Además, la marca ha preparado un exclusivo photo opportunity “La Hielera de Tecate Light” donde los asistentes podrán capturar momentos únicos junto a una escenografía especialmente diseñada para resaltar la esencia de Tecate Supremo 2024.

Otros de los artistas que conformarán este gran escenario serán: The Hives, Kevin Kaarl, The Warning, Trueno, MC Davo, Poolside, Esteman, entre otros que podrás consultar en el Line Up Oficial de Tecate Supremo 2024.

¡Prepara tu voz y tus tenis para disfrutar de el Tecate Supremo 2024 porque Tecate es el sabor que manda en Chihuahua!

Aún puedes conseguir tus boletos mediante Don Boleton y consultar más información del Festival aquí.