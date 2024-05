Al asegurar que de la seguridad de los mexicanos ella se va a hacer cargo y no echará culpas a gobiernos anteriores, en caso de ganar la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez planea hacer un acuerdo con Estados Unidos para el tema de aduanas y de evitar la entrada de fentanilo y armas.

La abanderada de PRI-PAN-PRD participó este miércoles en la plataforma ACTÚA, del Tec de Monterrey donde fue cuestionada por estudiantes acerca de temas como el aborto, la economía y la seguridad.

A la pregunta de cómo planea restablecer el Estado de Derecho en México, Gálvez recordó que en 2023 se dejaron de gastar 45 mil millones de pesos en seguridad.

“¿Qué hubiera pasado si a Nuevo Leon hubieran llegado mil millones de pesos más para más patrullas o policías mejor pagados?” cuestionó, “yo no les voy a poner pretextos, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni le voy a echar la culpa a Peña Nieto… ni le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador cuando sea presidenta. De su seguridad me voy a encargar yo y vamos a hacer una estrategia clara en cada uno de los temas”.

Destacó que está pensando seriamente en hacer un acuerdo con Estados Unidos en tema de aduanas.

Necesitamos parar la entrada de fentanilo a México, necesitamos parar la entrada de armas y necesitamos darle seguimiento al lavado de dinero. Si no lo hacemos con un acuerdo internacional difícilmente lo vamos a poder hacer solos”, afirmó.

De los delitos en México señaló que la extorsión se tiene que combatir.

“Con inteligencia, con estrategia porque llega cualquier güey y te extorsiona; hay que meterlo a la cárcel. Cada delito se tiene que atender de manera distinta, pero sí tiene que ver con mucha inteligencia, con muchísima tecnología… con mejores policías, mejor certificación”.

Ahora, señaló, los delitos de tráfico de personas empiezan en Centroamérica y acaban en Estados Unidos, pero pasan por México.

“Hay una serie de gente coludida con el tema, entonces sí creo que tiene que ser una estrategia conjunta”, añadió Gálvez. “Pero para mí, los más importante son los recursos, querer trabajar con policías municipales, con los alcaldes, gobiernos estatales y hacer mi trabajo como Gobierno Federal, pero no hay que echarles culpas a otros”.

Publimetro