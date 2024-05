La Candidata a Diputada Local por el distrito 03 de la Coalición Juntos Defendamos Chihuahua, Aldonza González, fue invitada a los diálogos ciudadanos organizado por la COPARMEX Juárez, donde también acudieron los demás candidatos de la Coalición.

El organismo que representa a los empresarios los convocó para darles la oportunidad de exponer sus propuestas en relación a los temas que dictaba el propio foro. Por lo que a la Candidata por el Distrito 03, le correspondieron los de Infraestructura y Seguridad en perspectiva de prevención.

En Infraestructura señaló que “en la ciudad tenemos un rezago de más de 90 años y mientras no empecemos a hacer ajustes y defendamos el recurso de Juárez para Juárez, no avanzaremos, se tiene que revisar y fiscalizar el recurso para que se ocupe en lo prioritario para los juarenses y no en caprichos”, enfatizó.

Para luego agregar que entre más ajustes y avances se den en infraestructura, más posibilidad habrá de traer nuevas inversiones. En cuanto al tema de seguridad en prevención, Aldonza relató que se deben buscar el regreso de fondos federales para la implementación de programas de prevención del delito, así como tener una policía certificada y un apoyo integral para los cuerpos policíacos.