Reanudan al 100% el servicio de Bowí tras acuerdo con operadores

El servicio de transporte Bowí se ha reanudado al 100 por ciento, según anunció la Operadora de Transporte (OTV).

Lo anterior ocurrió luego de que, durante el día, choferes del segundo turno se manifestaran para solicitar la atención de diversas demandas.

La OTV dio a conocer que se explicó a los operadores lo referente al cambio en el periodo de pago, el cual fue solicitado mediante un dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se acordó además la instalación de una mesa de diálogo, que se reunirá en los próximos días para dar seguimiento a los temas anteriormente expuestos.