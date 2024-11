Respaldan acuerdos comerciales mercancía china en México

China es el socio comercial de México con el mayor superávit comercial, tal como lo refleja DataMéxico, plataforma realizada por la Secretaría de Economía federal. La inversión del país asiático podría buscar aprovechar el acuerdo de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá por la preferencia de los consumidores por su mercado.

A diferencia de otros países, México no tiene un tratado de libre comercio con China, pero el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversión (APPRI) permite la importación y exportación de mercancía.

Según diferentes publicaciones, incluida Forbes, hay “más de 3,000 empresas asiáticas que se instalaron en México por el nearshoring“. La mayoría son empresas de origen chino que buscan expandirse y exportar mercancías a Estados Unidos desde México usando el T-MEC.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el primer semestre de 2024, el comercio bilateral entre México y China creció un 12.3 por ciento, alcanzando un 20 por ciento de las importaciones totales mexicanas, lo que convierte a China en el segundo socio comercial de México.

DataMéxico, la plataforma digital pública creada por la Secretaría de Economía e Inegi, expone que nuestro país ocupa la décima posición en las exportaciones mundiales de China, con el 2.44 por ciento del total. Es el mercado más relevante en América Latina, seguido por Brasil, con un 1.72 por ciento.

En el continente americano, Estados Unidos también es un destino significativo para las exportaciones chinas, con un 14.8 por ciento, mientras que Japón y Alemania representan el 4.76 y el 4.07 por ciento, respectivamente.

Los productos chinos, en su mayoría, se encuentran distribuidos en diversos establecimientos conocidos precisamente así: “tiendas chinas”, al menos en nuestro país, pero, además, a través de plataformas digitales, como Temu, Shein y Ali Express, las cuales tienen entre 3 y 11 millones usuarios inscritos.

Según la Secretaría de Economía federal, la principal venta de México a China, en 2023, fue Minerales de Cobre y sus Concentrados (US $3,317 M). Los principales orígenes de las ventas hacia China fueron Sonora (US $2,607 M), Ciudad de México (US $1,992 M) y Puebla (US $1,365 M).

La principal compra de México a China en 2023 fue teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (US $9,059 M). Los principales destinos de las compras realizadas a China fueron Ciudad de México (US $27,733 M), Chihuahua (US $14,767 M) y Jalisco (US $12,495 M).

En el periodo enero a junio 2024, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de China a México es US $235 M. En el mismo periodo, las entidades federativas que recibieron mayor IED desde China fueron Ciudad de México (US$157M), Jalisco (US $31.7 M) y Coahuila de Zaragoza (US$18.7 M).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio, en 2023, China exportó 3.380.024 millones de dólares. Esto representa más del 14% de las exportaciones de todo el mundo y esto lo pone a la cabeza como el principal exportador a nivel mundial; sin embargo, este escenario ha motivado a los gobiernos de distintos países a poner un freno y reducir los niveles de importaciones de productos chinos, imponiendo aranceles a los mismos y así promover una desaceleración de las importaciones chinas.

México es una nación abierta al mundo, cuenta con 14 tratados de libre comercio que le permiten tener acceso preferencial a 50 países alrededor del mundo, pero el más importante es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, también participa en 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 31 países, lo que fortalece su posición comercial y competitiva.

El Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá se firmó con el objetivo de eliminar los aranceles al comercio entre los dos países. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la presencia comercial de China ha aumentado notablemente en los últimos 10 años, siendo su mayor pico de inversión en 2022. Sin embargo, aunque en 2023 hubo un descenso, China ocupó el segundo lugar como origen de la inversión extranjera directa, siendo solo superado por Estados Unidos.

Desde el 23 de abril de 2024, el Gobierno de México impuso aranceles temporales de entre 5 y 50 por ciento a las importaciones de ciertos productos de China y otros países sin tratados comerciales. Estos aranceles se aplicarán hasta el 23 de abril de 2026. Entre los productos con mayores tarifas son el acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, productos cerámicos, papel y cartón.

Expertos en economía entendieron esto como un mensaje de que podría iniciar un bloque en conjunto con sus socios del T-MEC (EE. UU. y Canadá), para poder iniciar un freno a las importaciones de China.

Posterior a esto, la Secretaría de Economía de México anunció el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de calzado provenientes de la República Popular China. En dicha investigación se incluyen más de 500 empresas chinas proveedoras de calzado en condiciones de discriminación de precios.

Todo apuntaba a que México declaraba una alianza con EE. UU. y Canadá en contra de las importaciones chinas, pero la pausa de las relaciones diplomáticas por cuestiones políticas con estos países anunciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, puso en riesgo los acuerdos comerciales, mientras en México, los comercios y empresas chinas parecen tener libre acceso.

Tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República y la permanencia de Rogelio Martínez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se espera que se aplique una estrategia de revisión al comercio entre México y China, tal como lo sugirió el mismo funcionario durante la conferencia «Balance económico sobre desarrollo industrial y T-MEC» en San Luis Potosí, en julio pasado, acompañado de la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y quien la sucedería en el cargo, Marcelo Ebrard.

