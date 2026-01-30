jueves, enero 29, 2026
Robo vehículo, choco y provocó grandes afectaciones; purgará más de seis años en prisión

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años y seis meses de prisión, dictada en contra de Bryan Gabriel G. R., por el robo de un vehículo y daños imprudenciales, que cometió en la ciudad de Chihuahua

En un procedimiento especial abreviado, el Juez de Control que conoció la causa penal 2754/2025, consideró lo expuesto por el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, para dictar la sentencia.

Los delitos por los que fue condenado, los cometió el 1 de julio de 2025, cuando se apoderó de una camioneta de la marca Jeep, línea Gran Cherokee, modelo 2017, de color blanca, de un lote de venta de automóviles en el que trabajaba.

Al darse cuenta del ilícito, el dueño de la unidad lo persiguió a bordo de una pick up de la marca Ford, línea Escape, modelo 2023, de color gris, interceptándolo en las calles 38 y Cuauhtémoc.

Lugar en donde Bryan Gabriel G. R., no pudo esquivar el vehículo que conducía el afectado y se impactó, provocando daños en ambos vehículos.

Tras aceptar su responsabilidad penal, recibió la sentencia de prisión, además, fue condenado a pagar la cantidad de 30 mil 200 pesos por concepto de la reparación de los daños.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

