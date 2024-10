Surge en Tabasco Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG)

El 5 de octubre de 2024, un video perturbador comenzó a circular en redes sociales, mostrando a un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles de grueso calibre, y con un mensaje claro: el surgimiento del Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG). Aunque es el primer video divulgado por este grupo, su aparición ha generado incertidumbre y alarma en los ciudadanos y las autoridades locales.

El mensaje, directo y sin filtros, fue destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco, acusándola de entregar a personas «inocentes» a manos de bandas rivales.

A lo largo del video, los hombres armados aseguran que no habrá tregua para aquellos que consideran «mugrosos», en alusión a sus enemigos o cualquier grupo que se cruce en su camino. ¿Qué significa la aparición de este nuevo grupo? ¿Qué planes tienen para el estado? Aquí te contamos lo que sabemos hasta el momento.

El CTNG se presenta como una nueva facción criminal con presencia en el estado de Tabasco, específicamente en los municipios de Jalpa y Macuspana, dos zonas donde, según algunas versiones, este grupo ya tendría influencia. En su corto mensaje, el CTNG dejó en claro que no tienen miedo a enfrentar a las autoridades y están dispuestos a continuar con los enfrentamientos armados, sin importar el costo.

Es interesante notar que el nombre de este nuevo grupo parece estar inspirado en una organización más grande y poderosa: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más temidos y extendidos en el país, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Aún no se sabe si existe una relación directa entre ambas agrupaciones, pero el nombre sugiere una posible afinidad o, al menos, una referencia a la notoriedad del CJNG.

En el video, uno de los voceros encapuchados dejó en claro que el CTNG no busca «miedo», sino «respeto». El mensaje está dirigido tanto a las autoridades como a las bandas rivales, advirtiendo que si continúan atacando a «gente inocente» o «entregando gente a la mugre», ellos responderán.

El grupo también hace un llamado a los pobladores de Jalpa y Macuspana para que, si el gobierno no interviene, ellos tomarán el control y actuarán en consecuencia.

Aunque el CTNG es un grupo nuevo en términos de visibilidad pública, ya se sospecha que tiene presencia en zonas claves del estado, específicamente en Macuspana, el lugar de nacimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este hecho ha provocado que el grupo se convierta en un tema de discusión en la región, ya que su aparición podría alterar el frágil equilibrio que existe entre las organizaciones criminales que operan en el estado.

En Tabasco también operan otros grupos, como La Barredora, una facción que se ha establecido en los municipios de Comalcalco, Cárdenas y Paraíso. Sin embargo, la llegada del CTNG podría cambiar las dinámicas locales y aumentar la violencia en la región.

El grupo ha prometido no detenerse ante los enfrentamientos, y aunque aún no se ha confirmado un líder específico del CTNG, las amenazas de enfrentamientos entre bandas rivales y autoridades son una realidad latente. Las autoridades estatales aún no han reconocido oficialmente la presencia de este nuevo cartel, pero su aparición en redes y los mensajes de sus voceros son una señal de que el grupo no está jugando.

El CTNG llega en un momento de creciente preocupación por la inseguridad en el estado de Tabasco. Las autoridades locales y federales tendrán que responder rápidamente a esta nueva amenaza, ya que el grupo parece tener un mensaje claro: no habrá paz en la región hasta que sus demandas sean atendidas.

Con su presencia en redes sociales, el CTNG también ha conseguido un impacto mediático importante, lo que podría aumentar la tensión en los próximos días.

